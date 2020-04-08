Владикавказ, 8 апреля 2020, 17:26 — REGNUM Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в рамках учений осуществили спецобработку воинских частей, дислоцированных на территории Северной Осетии, сообщает 8 апреля пресс-служба ЮВО.
Дезинфекции подверглись военная техника, дорожное полотно и территория воинских частей.
«Были продезинфицированы военная техника, дороги и местность, где располагаются воинские части 58-й армии ЮВО. Учения батальона специальной обработки полка РХБ защиты продлятся до конца недели», — указано в сообщении пресс-службы.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля подразделения РХБЗ 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа продезинфицировали все военные объекты Новосибирска.
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