Брянск, 8 апреля 2020, 17:27 — REGNUM Дополнительные койки для приёма больных с коронавирусной инфекцией подготовят в пяти городах Брянской области. Как пояснил губернатор Александр Богомаз на брифинге — нельзя допустит взрывного развития ситуации и лучше быть готовым к худшему, сообщает 8 апреля пресс-служба правительства региона.
По данным главы региона, в больницах уже подготовлено 613 коек. Дополнительные места, а это около 500, разместят ещё в Севске, Сельцо, Клетне, Клинцах, Новозыбкове. В регионе в наличии имеется 283 аппарата ИВЛ, в ближайшее время поступит ещё 70.
В Брянской области до 30 апреля введён режим полной самоизоляции.