Брянск, , 17:27 — REGNUM Дополнительные койки для приёма больных с коронавирусной инфекцией подготовят в пяти городах Брянской области. Как пояснил губернатор Александр Богомаз на брифинге — нельзя допустит взрывного развития ситуации и лучше быть готовым к худшему, сообщает 8 апреля пресс-служба правительства региона.

По данным главы региона, в больницах уже подготовлено 613 коек. Дополнительные места, а это около 500, разместят ещё в Севске, Сельцо, Клетне, Клинцах, Новозыбкове. В регионе в наличии имеется 283 аппарата ИВЛ, в ближайшее время поступит ещё 70.

«Каждый должен нести личную ответственность за развитие ситуации в Брянской области! Сейчас многие взяли на себя роль попов Гапонов, банальных провокаторов, которые призывают не соблюдать режим самоизоляции, чтобы спровоцировать неконтролируемый, хаотичный рост заболеваемости. Мы не можем допустить взрывного развития ситуации. Как говорят, лучше быть готовым к худшему. Да, не каждому нравятся принимаемые меры, но моя задача как губернатора не понравиться единицам, а выполнять необходимую работу для всех», — подчеркнул глава региона.

В Брянской области до 30 апреля введён режим полной самоизоляции.