Стокгольм, , 17:15 — REGNUM До 8 419 человек возросло количество пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом в Швеции. Об этом 8 апреля сообщил журналистам в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тигнелл.

По данным Тигнелла, количество выявленных случаев заражения в Швеции на сегодняшний день составляет 8 419, число случаев летального исхода возросло до 687.

Тигнелл отметил, что в столице Швеции, городе Стокгольме в настоящее время наблюдается стабилизация количества новых случаев заражения, при этом в регионах, наоборот, число заражённых коронавирусом растёт.

Эпидемиологи не наблюдают резкого роста числа выявленных случаев заражения на территории Швеции, количество умерших за сутки не превышает 100 человек. При этом специалисты отмечают изменения в том, как идёт распространение инфекции по стране.

Власти призвали граждан стран в связи с предстоящими пасхальными каникулами минимизировать поездки по стране, чтобы не спровоцировать распространение коронавируса из Стокгольма в другие регионы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 25% умерших от COVID-19 в Швеции проживали в домах престарелых.

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