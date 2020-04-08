Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге пациент одной из больниц, доставленный в стационар с тяжелым заболеванием ноги, скончался от молниеносно развившейся пневмонии. Посмертный анализ показал, что мужчина был заражен коронавирусом. Одно из отделений больницы закрылось на карантин.

Как сообщает 8 апреля петербургское издание «Доктор Питер», смерть пациента зафиксирована в Клинической больнице №122 им. Л.Г. Соколова. Туда по линии ДМС был доставлен иногородний пациент с гангреной стопы.

Вскоре у мужчины начались симптомы пневмонии, и всего через 1,5 суток с момента появления первых симптомов пациент умер. Посмертный анализ показал наличие в организме скончавшегося COVID-19.

«Все, кто участвовал в диагностике, консультировал, проводил процедуры, и вообще, мог контактировать с умершим, сдали анализы, они отправлены по домам на 14-дневный карантин. К счастью, пациент находился в одноместной палате, поэтому контакты с другими больными исключены», — рассказал главврач больницы Яков Накатис.

Из хирургического отделения выписали всех больных, кроме послеоперационных, с ними на карантин остались врач, сестры и санитарка.

Другие отделения больницы №122 продолжают работать, однако пациентам оказывается только экстренная помощь: плановые операции отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за минувшие сутки выявлено 34 человека, у которых подтвердился новый коронавирус. За всё время эпидемии в городе заразившихся достигло 329 человек.