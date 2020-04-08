Белгород, , 17:10 — REGNUM Четыре новых случая COVID-19 зарегистрированы в двух районах Белгородской области 8 апреля. Из них три человека — одна семья, сообщат пресс-служба правительства региона.

В Вейделевском районе заболевание выявили у жительницы, которая контактировала с заболевшей коронавирусной инфекцией женщиной (сейчас пациентка находится в изоляторе в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского). В Красненском районе положительный результат дали тесты матери и двух её детей — они недавно прибыли из-за рубежа. Заболевание у всех протекает в лёгкой форме, нет признаков ОРВИ, семья находится дома на самоизоляции.

В целом в регионе в инфекционных стационарах медики наблюдают за 17 пациентами, двое из которых поступили за прошедшие сутки.

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