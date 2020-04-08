Астрахань, , 17:04 — REGNUM В инфекционных стационарах Астраханской области с признаками ОРВИ и неблагополучным эпиданамнезом по коронавирусу находятся 37 человек. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.

В областной инфекционной клинической больнице находятся 25 человек, в том числе пять человек с официально подтверждённым диагнозом «коронавирус» и 18 человек с условно положительными результатами, пока не подтверждёнными из Москвы. Двое находятся в реанимации, одна пациентка беременна.

В Красноярской районной больнице под наблюдением находятся семь человек, в том числе четыре с условно положительным результатом, в Камызякской — три, Наримановской — два. Ещё четыре человека с условно подтверждённым результатом на коронавирус находятся в больнице в Красном Яру и пять человек — дома.

Под наблюдением амбулаторной службы находятся 1474 человека. За сутки под наблюдение взяли 87 человек, с такого же числа людей наблюдение сняли. Контактировать с пациентами, у которых условно положительные результаты теста на коронавирус, могли контактировать больше тысячи людей.

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