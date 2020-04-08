Ташкент, , 17:02 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением поручил в срок до 1 января 2021 года внести в правительство республики предложения об образовании в стране филиалов и клиник Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова и Университета Бахчешехир (Турция).

Постановлением также регламентировано открытие в стране международных факультетов в медицинских высших образовательных учреждениях республики на основе совместных образовательных программ, а также филиалов в сотрудничестве с авторитетными зарубежными медицинскими образовательными учреждениями, входящими в международные рейтинги.

«Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Министерству с привлечением Международного Вестминстерского университета в городе Ташкенте и Университета Акфа реализовать необходимые меры по внедрению начиная с 2020/2021 учебного года в данных университетах и медицинских высших образовательных учреждениях направления магистратуры по подготовке специалистов-менеджеров для сферы здравоохранения (Master of Healthcare Administration)», говорится в документе.

«Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан до 1 августа 2020 года пересмотреть учебные программы бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры медицинских вузов на основе перевода на узбекский язык в установленном порядке литературы международно признанных авторов, считающейся основной литературой направлений специальности, а также зарубежных учебников по применению современных методов профилактики, диагностики и лечения с соблюдением требований авторского права», говорится в документе.

При этом финансирование данных мероприятий осуществляется за счет внебюджетных средств минздрава и медицинских высших образовательных учреждений, а также средств государственного бюджета республики.