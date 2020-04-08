Ново-Огарево, Московская область, , 16:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ближайшие две-три недели станут решающими в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства сказал сегодня, 8 апреля, в ходе онлайн-совещания с губернаторами.

По словам Путина, именно в ближайшие две-три недели определится развитие ситуации с коронавирусом в России. Это время потребует предельной концентрации всех сил, направленных на борьбу с коронавирусом.

«Для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Путин также в онлайн-режиме совещался с членами правительства и ведущими вирусологами страны. Путин спросил, нельзя ли пораньше отменить режим нерабочих дней. Глава противочумного института «Микроб» ответил, что к этому вопросу надо вернуться через неделю, когда станет понятно, подействовали ли те меры, которые власти приняли для противодействия коронавирусу.