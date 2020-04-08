Новосибирск, , 16:57 — REGNUM Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекционные мероприятия на всех военных объектах Новосибирска, сообщает 8 апреля пресс-служба ЦВО.

Обработаны все здания и внутренние помещения, относящиеся к Новосибирскому гарнизону.

Применялся специальный раствор, позволяющий дезинфицировать не только здания, но и личный состав. Распыление проводилось с помощью специального устройства ДКВ-1.

«При необходимости военные специалисты готовы прийти на помощь городским властям для дезинфекции объектов городской инфраструктуры при поступлении соответствующих обращений», — подчёркивает пресс-служба ЗВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Санкт-Петербурге сводный отряд РХБЗ Западного военного округа провел дезинфекцию Нахимовского военно-морского училища, Ломоносовского военно-морского колледжа, Кронштадтского морского кадетского корпуса, военно-медицинской и Военно-морской академий.

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