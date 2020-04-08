Вильнюс, , 16:55 — REGNUM В Калининграде из-за режима самоизоляции 9 апреля не будут проводиться мероприятия в связи с 75-летием взятия Кёнигсберга, сообщила пресс-служба администрации города.

«Завтра будет отмечаться 75 годовщина штурма Кёнигсберга. Это очень знаковая дата для всех калининградцев, поэтому хотим поздравить всех горожан, а особенно ветеранов. Пожелаем всем здоровья и мирного неба над головой. Но, сами понимаете почему, все торжественные мероприятия (которые многими планировались задолго до пандемии коронавируса) мы вынуждены отменить. Поэтому завтра никаких официальных возложений, шествий, концертов или фейерверков не будет», — сказано в сообщении на Facebook городской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших в регионе достигло отметки в 49 случаев. Днём ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил, что с 6 апреля лаборатория в Калининграде приобрела статус референс-центра, возить материалы в Москву или Новосибирск больше не нужно.