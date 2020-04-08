Москва, , 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«При необходимости [регионы могут] рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что региональные власти вправе самостоятельно принять решение о возврате функционирования школ в прежнем режиме. В рамках этих решений допускается корректировка учебной программы.