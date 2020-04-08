Мале, , 16:52 — REGNUM Рейс авиакомпании «Аэрофлот» с российскими гражданами днём 8 апреля вылетел с Мальдив в Москву. Об этом сообщил посол России на Шри-Ланке Юрий Материй.

По его словам, самолёт отправился из Мале в Москву около 13:00 мск, на его борту находится 177 жителей столицы и Подмосковья.

Посол уточнил, что на Мальдивах в настоящее время остаются ещё около 300 российских граждан, включённых в списки на вывоз.

Напомним, накануне в Минтрансе сообщили, что вывоз граждан России из-за рубежа далее будет осуществляться по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилёта». Такое решение принято для того, чтобы обеспечить условия для сдерживания распространения коронавируса.