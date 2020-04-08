Брянск, , 16:51 — REGNUM После полуторанедельного карантина с 8 апреля возобновил работу Брянский машиностроительный завод. Запуск производства будет осуществляться поэтапно, сообщили в региональном оперативном штабе.

Работа завода началась в ограниченном режиме — на предприятие выходят сотрудники, присутствие которых необходимо для обеспечения нормального производственного процесса. Дезинфицирующая обработка помещений проводится несколько раз в день, на проходных, в административных и санитарных помещениях установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиками для рук. В удалённом режиме продолжат работу те, кто может исполнять должностные обязанности из дома.

К работе приступили более 300 сотрудников холодно-прессового и тележечного цехов завода.