Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM Сотрудники «Коляда-театра» в Екатеринбурге остались без зарплаты из-за пандемии коронавируса. Об этом в Facebook написал худрук театра Николай Коляда.

«Мне жутко неловко. Но — такая вот ситуация. 65 человек в театре без зарплаты», — признал руководитель.

Драматург призвал неравнодушных граждан помочь театру финансово и даже указал номер своей банковской карты для переводов. Областное правительство, говорит Коляда, обещало свою помощь, но её так до сих пор и нет.

Как сообщало ИА REGNUM, «Коляда-театр» закрылся 1 апреля 2020 года. Ранее режиссёр не желал закрывать учреждение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге всё-таки закрылся «Коляда-театр»