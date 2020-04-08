Москва, , 16:48 — REGNUM Россия обязательно справится в новым испытанием, выпавшим на ёё долю — пандемией нового типа коронавируса. Об этом во вступительном слове перед совещанием с членами правительства и главами регионов по ситуации с распространением COVID-19 в России заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сравнил распространение коронавируса в России с нашествиями кочевых племён на Русь.

«Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, — со всем справилась Россия, — сказал Путин. — Всё проходит, и это пройдёт».

Российский лидер выразил уверенность, что Россия победит и это «заразу коронавирусную».

«Вместе мы её преодолеем», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня в России новый тип коронавирусной инфекции подтверждён у 8762 пациентов в 81 регионе страны. При этом в мире число зафиксированных случаев COVID-19 превысило 1,4 млн.