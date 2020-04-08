Москва, , 16:44 — REGNUM Обращение к российским ведомствам и компаниям о помощи в борьбе с COVID-19 направил Эквадор. Об этом 8 апреля сообщил посол страны в России Хулио Прадо Эспиноса в интервью РИА «Новости».

Как пояснил посол, Эквадор обратился в ряд федеральных компаний и лаборатории с просьбой оказать помощь и поддержку народу Эквадора и выделить лекарства, маски и респираторы.

Кроме того, посольство Эквадора обратилось за поддержкой к российским ведомствам, в Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки и в Федеральное медико-биологическое агентство, для получения ряда определённых лекарств и оборудования, которые используются для лечения пациентов. Запрос был сделан, в том числе на аппараты искусственной вентиляции лёгких и средства для диагностики коронавируса.

Посол отметил, что в диппредставительство Эквадора в РФ уже начали поступать предложения от крупных российских компаний. Хулио Прадо Эспиноса сказал, что народ Эквадора рассчитывает на понимание со стороны российского народа и выразил уверенность в том, что часть запросов можно будет реализовать уже в ближайшее время, учитывая тесную связь между Эквадором и Россией.

На сегодняшний день в Эквадоре выявлено 3995 случаев заражения коронавирусом, количество случаев летального исхода составляет 220, выздоровело 140 пациентов.

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