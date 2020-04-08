Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 16:44 — REGNUM Ряд военно-учебных заведений Санкт-Петербурга обработан сводным отрядом радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойсковой армии Западного военного округа, сообщает 8 апреля пресс-служба ЗВО.
Спецобработке по обеззараживанию подверглись территория и объекты Нахимовского военно-морского училища, Ломоносовского военно-морского колледжа, Кронштадтского морского кадетского корпуса, военно-медицинской и Военно-морской академий.
В составе сводного отряда, осуществляющего спецобработку, «более 20 военнослужащих подразделений РХБЗ общевойсковой армии ЗВО, специальные машины АРС-14, средства индивидуальной защиты».
Отмечается, что мероприятия проведены в рамках противодействия пандемии коронавируса по указанию командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева.
Читайте ранее в этом сюжете: Пензенские власти расширили список организаций, продолжающих работать