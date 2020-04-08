Магас, , 16:42 — REGNUM В Ингушетии по состоянию на 8 апреля подтверждены положительные результаты тестов на коронавирус у 25 пациентов. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

У 67-летнего мужчины двусторонняя нижнедолевая пневмония, при этом он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние еще у одного 52-летнего пациента средней степени тяжести.

Остальные граждане с положительным COVID-тестом находятся в удовлетворительном состоянии. Болезнь у них протекает в легкой форме. Всего госпитализированных с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом 20 человек. Остальные оставлены дома на самоизоляции под наблюдением медиков.

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