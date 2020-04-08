Лондон, , 16:40 — REGNUM Состояние британского премьер-министра Бориса Джонсона стабильное, он принимает лечение и «находится в хорошем расположении духа», сообщили 8 апреля в пресс-службе правительства.

По словам представителя пресс-службы, Джонсон «остаётся в клинически стабильном состоянии и реагирует на лечение». Уточняется, что из отделения интенсивной терапии премьер-министра ещё не перевели.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон, у которого в конце марта выявили коронавирус, третий день находится в больнице. Накануне, 7 апреля, стало известно, что он остаётся в отделении интенсивной терапии на всю ночь.

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