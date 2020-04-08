Улан-Удэ, , 16:39 — REGNUM В Бурятии из инфекционной больницы выписали 9 пациентов, которые вылечились от коронавируса. Об этом написала на своей странице в инстаграм главврач медицинского учреждения Татьяна Сымбелова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Выписаны первые пациенты с коронавирусом, заболевшие легко!» — отметила она.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в «Фейсбук» добавил, что домой вернулись ещё 20 контактных с отрицательным результатом.

«Первый успех — важен и нужен, он дает силы бороться и идти дальше к нужным результатам!» — подчеркнул глава.

Напомним, всего к настоящему моменту в Бурятии зарегистрировали 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщало ИА REGNUM, ещё более 2 тыс. человек входит в круг контактных лиц.

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