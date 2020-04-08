Москва, , 16:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обратился к правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам для большего числа граждан. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе совещание с главами регионов по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории России заявил президент РФ Владимир Путин.

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Российский лидер напомнил, что такое поручение было дано в марте 2020 года.

«Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин России рассматривает возможность повышения размера ипотечного займа для обращения граждан за кредитными каникулами в некоторых регионах. По его словам, порог в 1,5 млн рублей был выбран как уровень, который покрывает средний размер ипотеки в большинстве субъектов РФ.

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