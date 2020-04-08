Иваново, , 16:32 — REGNUM Уровень заболеваемости ОРВИ в Ивановской области не снижается, констатировал на брифинге 8 апреля руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. По его словам, за сутки в скорую за сутки поступает до 100 вызовов к пацентам с признаками ОРВИ.

«Больных с тяжелой симптоматикой мы госпитализируем, но чаще лечим людей на дому. И напомню, что с 4 марта мы тестируем на COVID-19 всех больных пневмонией. Пока у нас из 624 тестированных пациентов COVID-положительный тест только у одного. У остальных пациентов результаты отрицательные», — цитирует Фокина пресс-служба правительства Ивановской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области подтверждено 47 случаев коронавирусной инфекции. Шесть пациентов выздоровели.