Москва, , 16:31 — REGNUM Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, у которой диагностировали пневмонию, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил 8 апреля депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Он не смог уточнить, сколько времени 70-летняя певица будет находиться в искусственной коме. Медики приняли решение о введении пациентки в такое состояние для её поддержки, это техническая вещь, пояснил депутат.

«Ее состояние такое, как было, дополнительных сведений не поступает, в общем, можно сказать, что стабильное», — сказал Герасимов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель театра «Русская песня» Александр Велор рассказал, что тест Бабкиной на коронавирус нового типа оказался отрицательным. С 7 апреля артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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