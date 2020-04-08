Ташкент, , 16:31 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому начиная с 2020/2021 учебного года 47 медицинских колледжей будут преобразованы в техникумы общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино (в русской традиции — Авиценна), передает корреспондент ИА REGNUM.

Правительству поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить Комплексную программу по эффективной организации деятельности техникумов, предусматривающую внедрение углубленного обучения предметам валеология, медицинская психология, нутрициология, диетология, фармакология, кинезиология, реабилитология и профпатология, а также разработку учебных планов и программ предметов данных техникумов на основе передового зарубежного опыта.

Постановлением регламентируется проведение учебных занятий в техникумах путем дистанционного обучения с привлечением высококвалифицированных профессоров-преподавателей медицинских высших образовательных учреждений.

«Принять к сведению, что выпускникам, успешно окончившим Техникумы общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино, предоставляется право продолжения обучения со второго курса в медицинских высших образовательных учреждениях по профильным направлениям образования бакалавриата без сдачи вступительных экзаменов путем индивидуального собеседования», говорится в документе.