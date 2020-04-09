Стокгольм, , 08:43 — REGNUM За последнее время в Швеции ощущалась острая нехватка санитейзеров для рук и дезинфицирующих средств, но в настоящий момент все больше и больше компаний перепрофилируются с тем, чтобы удовлетворить растущие потребности шведского общества в необходимых средствах защиты на фоне нарастающей эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Так, например, компания Perstorp начинает производить большее количество дезинфицирующих средств. Об этом 9 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы оценили наши текущие производственные мощности в два миллиона литров (прим.: антисептика) в месяц, так что можно сказать, что это очень большие мощности», — заявил менеджер Perstorp Маркус Йонссон, отметив, что речь идет о передаче этих санитейзеров нуждающимся медицинским учреждениям в Швеции.

В то же время трудно точно определить, сколько дезинфицирующего средства потребуется в будущем. Сообщается, что медики в Швеции уже столкнулись с катастрофическим недостатком дезинфицирующих средств.

«Первоначальные заказы покрывают насущную потребность, но у нас наши производственные возможности больше, поэтому также возможно напрямую помочь медицинским учреждениям с дополнительными объемами, которые нынешние поставщики не могут доставить», — добавил Йонссон.