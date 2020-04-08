Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM В Ростовской области утром 8 апреля было подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом. Как выяснилось, COVID-19 заболели ещё два жителя Ростова-на-Дону, а также два жителя Новочеркасска. Ранее сообщалось, что положительный результат на коронавирус получили жители шести городов и районов Дона.

Возраст новых заболевших — от 30 до 50 лет. При этом они не только вернулись из заграничной поездки, но и заразились внутри региона.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону подтверждён 21 случай заражения коронавирусом. Заболевание у них протекает в лёгкой форме. Ещё 1,5 тыс. человек, контактировавшие с заболевшими, взяты под наблюдение медиков.

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