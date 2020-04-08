Волгоград, , 16:29 — REGNUM Коммунальные службы проводят дезинфекцию в подъездах многоквартирных жилых домов Волгоградской области. Управляющие компании не могут взимать дополнительную плату за эту процедуру, подчеркнули 8 апреля в пресс-службе администрации региона.

Усиленную санитарную обработку подъездов проводят средствами из группы хлорактивных соединений, рекомендованными Роспотребнадзором. Особое внимание уделяют ручкам дверей, поручням лестниц, лифтам, местам общего пользования, лавочкам и урнам у подъездов, а также детским городкам на придомовой территории. При этом все работы проводятся в рамках содержания и ремонта общего имуществасобственников помещений МКД, так что взимать дополнительную оплату за обработку с жильцов УК не имеют права.

В случае если обслуживающая организация игнорирует свои обязанности, собственникам рекомендуют обратиться в органы государственного жилищного надзора.