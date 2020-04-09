Стокгольм, , 08:38 — REGNUM Уровень угрозы терроризма в Швеции по-прежнему остается на повышенном уровне, и он составляет пять баллов, что означает, в свою очередь, что на территории Швеции может произойти теракт. Это явилось заключением годовой оценки террористической угрозы на 2020 год, сделанное Национальным центром по оценке террористической угрозы Швеции. Об этом 8 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Согласно подготовленному докладу, главная угроза исходит от людей, связанных с насильственным исламистским экстремизмом и правым экстремизмом.

«Во-первых, мы не можем и не хотим взвешивать их друг против друга, но эти жестокие идеологии и люди, причастные к ним, независимо от того, к какой идеологии они принадлежат, представляют угрозу для Швеции», — заявил Клас Фриберг, глава Службы государственной безопасности Швеции.

Напомним, что годовая оценка угрозы терроризма в Швеции на 2020 год, которая была обнародована 8 апреля, разработана Национальным центром по оценке угрозы терроризма, представляющем собой рабочую группу аналитиков из Службы государственной безопасности Швеции, Шведских сил обороны и Военной разведки, является основой для решения, принимаемого Главой Службы государственной безопасности Швеции в отношении уровня угрозы терроризма в Швеции.