Москва, , 16:27 — REGNUM Для получения выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно родителям не нужно будет предоставлять справки. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе совещания с руководителями регионов заявил президент Владимир Путин.

Читайте также: Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Глава государства напомним, что решение о дополнительной социальной помощи семьям с детьми было предложено в послании и касалось «называемом критерии нуждаемости», то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты.

«Но сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам», — подчеркнул глава государства.

Также по теме: Указ о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписан Путиным

В связи с этим для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий «не учитывать доход, полученный ранее по месту работы».

«Таким образом, мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет. Данные выплаты устанавливаются с 1 января 2020 года.