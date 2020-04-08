Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM В крупных продовольственных магазинах следует усилить охрану в связи с увеличившимся риском воровства и грабежей, в том числе на парковках. Об этом заявил депутат петербургского Заксобрания от «Единой России» Алексей Цивилев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии в Петербурге.

Парламентарий обратился к крупнейшим продуктовым ритейлерам с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества сотрудников служб безопасности гипермаркетов для охраны парковок.

По его словам, в результате введения мер самоизоляции возникает опасность ухудшения криминогенной ситуации.

«В связи с тем, что многие люди потеряли работу и остались без средств на покупку продуктов питания, они могут пойти на отчаянные поступки. В СМИ появляется информация, что возможны нападения на людей на парковках гипермаркетов с целью завладения продуктами питания», — говорится в обращении Цивилева.

Ранее сообщалось об участившихся случаях нападений на курьеров, доставляющих еду петербуржцам.

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