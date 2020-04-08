Иваново, , 16:20 — REGNUM Состояние одного из пациентов, госпитализированного с коронавирусом в Ивановской области, вызывает беспокойство специалистов. Об этом 8 апреля на брифинге сообщил глава департамента здравоохранения Артур Фокин. Итоги брифинга опубликованы на сайте правительства Ивановской области.

Как сообщается, все пациенты, у кого подтверждён либо подозревается коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии, в ИВЛ никто не нуждается, помогает лекарственная терапия — есть положительная динамика. Однако состояние одного из пациентов вызывает беспокойство медиков — у него есть признаки интоксикации организма, элементы дыхательной недостаточности. При этом пока реанимационные мероприятия не требуются.

В общей сложности в Ивановской области подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, шесть пациентов выздоровели и выписаны. Также ожидается заключение по 15 положительным экспресс-тестам. На карантине остаются 2073 человека, за сутки выписаны 167 человек.