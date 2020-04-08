Москва, , 16:14 — REGNUM В России необходимо составить чёткий перечень организаций, которые были остановлены из-за повышенных рисков и пока не должны возобновлять свою деятельность из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 8 апреля, в ходе совещания с руководителями регионов заявил президент Владимир Путин.

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Те предприятий и компании, которые не входят в этот список, могут работать, подчеркнул Путин. Глава государства указал на необходимость смягчить удар по бизнесу на фоне эпидемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России из-за пандемии коронавируса временно прекратили свою деятельно торговые центры, парикмахерские, спортзалы, бары, рестораны. Исключение составляют аптеки, а также магазины продуктов и товаров первой необходимости.