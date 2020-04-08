Самара, , 16:16 — REGNUM 11 человек, в том числе двое детей вылечились от COVID-19 в Самарской области. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, данная информация актуальна на 16:00 часов 8 апреля. Их повторное тестирование на новый коронавирус дало отрицательный результат. Все они выписаны из стационаров.

Отмечается, что в настоящий момент в больницах нет ни одного несовершеннолетнего с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Продолжают лечение семь человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 8 апреля из больницы в Тольятти была выписана по выздоровлению девушка, ранее заразившаяся коронавирусом. Всего на утро 8 апреля было зарегистрировано 18 случаев новой коронавирусной инфекции.

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