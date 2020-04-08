Москва, , 16:13 — REGNUM Для помощи домам престарелых и психоневрологическим диспансерам (ПНИ) наш фонд запустил акцию «Мы рядом», цель которой помочь сейчас, в условиях изоляции из-за карантина по коронавирусу, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина.

«Мы доставляем в дома престарелых и ПНИ средства дезинфекции и ухода, перчатки, маски, подгузники. Их в социальных учреждениях катастрофически не хватает. И крайне важно сейчас обеспечить людей, живущих в учреждениях, возможностью связываться с внешним миром. Не оказаться в полной изоляции.

Для этого надо обеспечить интернаты качественной интернет-связью и дистанционным общением. На дому ситуация не менее тяжелая. Мы запускаем сейчас телефонное волонтерство. Закупаем для людей необходимое.

Ну и используем все свои возможности выхода на федеральные и региональные министерства, чтобы пытаться оперативно решать возникающие у людей множественные проблемы. Сейчас как раз время, когда помогает только объединение усилий. По отдельности — капля в море.

Также фонд закупает планшеты и ноутбуки, оплачиваем интернет-связь, и потребность в этом постоянно растет. Мы обзвонили уже больше 300 учреждений по всей России.

Жителям больших городов трудно представить, что где-то на учреждение может быть один компьютер (да и тот в кабинете директора!). Общаться уже точно хотели бы 150 из них. Но мало у кого есть техническое обеспечение.

Мы начали с теми, кто его имеет, на прошлой неделе было 40 видеоволонтерских «поездок», в том числе концертов с участием звезд. Волонтеры, находящиеся каждый у себя дома, в России или даже за рубежом, делятся новостями, показывают домашних питомцев, шутят, поют песни. А еще с помощью видеомостов подопечные одного дома-интерната знакомятся с другими. Мы надеемся, что, когда пандемия отступит, дома престарелых и ПНИ продолжат общаться друг с другом и лично.

Продолжается работа по формированию системы долговременного ухода — она сейчас переведена в формат вебинаров. Мы держим руку на пульсе сегодняшней непростой ситуации, знаем потребности каждого региона и готовы направить ту помощь, которая нужна именно им.

Пожилые люди с благодарностью воспринимают помощь и не верят своим глазам — в прямом смысле этого слова. Те самые знакомые им волонтеры, которые еще несколько месяцев назад обнимали их, сейчас передают видеоприветы.

Мы стали получать от домов-интернатов, только что оснащенных средствами связи, видеоблагодарности, люди читают стихи, поют песни. Они видят, что их не забыли, что их любят и помнят. И мы уже начали готовиться к празднованию 9 Мая вместе — праздник тоже пройдет в формате онлайн.

Пожилые люди склонны верить всему, что говорится с телеэкранов, склонны поддаваться тревожности и панике. А это может убить не хуже вируса… Вот почему очень важно постоянно общаться с пожилыми людьми, поддерживать их морально и психологически, и да — делать это на расстоянии!

Фонд подготовил рекомендации для всех, у кого есть пожилые родственники: как правильно общаться, как убедить остаться дома, как поддерживать хорошее настроение и чем отвлечь от грустных мыслей. Из-за коронавируса время сейчас непростое, с моральной точки зрения особенно. Выход — сплотиться», — высказала своё мнение эксперт.

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