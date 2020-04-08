Москва, , 16:14 — REGNUM Механизм автоматического продления паспортов и других документов необходимо ввести в России в условиях эпидемии коронавируса нового типа. Об этом заявил президент Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — пояснил глава государства.

Он поручил правительству отработать механизм, позволяющий по меньшей мере на три месяца продлевать действие паспортов, водительских прав и других документов, удостоверяющих личность.

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