Москва, 8 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Механизм автоматического продления паспортов и других документов необходимо ввести в России в условиях эпидемии коронавируса нового типа. Об этом заявил президент Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами.
«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — пояснил глава государства.
Он поручил правительству отработать механизм, позволяющий по меньшей мере на три месяца продлевать действие паспортов, водительских прав и других документов, удостоверяющих личность.
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