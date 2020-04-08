Брянск, , 16:12 — REGNUM В суд направлено уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим главой администрации Жуковского района Брянской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 8 апреля. Чиновник, по версии следствия, незаконно передал акционерному обществу 35 земельных участков.

Как считает следствие, в феврале 2016 года и в январе 2018 года глава администрации действовал в интересах АО «Родина». Используя свои должностные полномочия, чиновник способствовал отчуждению в общей сложности 35 земельных участков сельскохозяйственного назначения, находившихся в муниципальной собственности. Площадь угодий, переданных акционерному обществу с нарушением установленных процедур, составляет около 2,8 тысячи гектаров. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ, дело направлено для рассмотрения в суд.

Ущерб бюджету муниципального образования, который можно было получить от реализации участков, оценивают на сумму более 36 млн рублей.