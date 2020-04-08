Магас, , 16:08 — REGNUM В Ингушетии разыскивают неизвестного, застрелившего 58-летнего мужчину. Преступление было совершено вечером 7 апреля в селе Сурхахи Назрановского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что неизвестный выстрелил в пострадавшего несколько раз, в результате чего тот скончался от ран в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК ФР «Убийство».

Злоумышленника ищут. Организованы оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лица, совершившего убийство.

Одной из версий преступления СМИ называют кровную месть. Так, по данным «Интерфакса», 30 лет назад у пострадавшего якобы случился конфликт с представителями другого тейпа из-за мелкого дорожного происшествия. В результате разбирательств один из участников конфликта был убит. Нынешнее убийство — якобы месть за преступление 30-летней давности.

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