Астрахань, , 16:07 — REGNUM В Астраханской области 8 апреля выявлено три новых случая условно положительной реакции на тест по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.

Два условно положительных случая зафиксированы в селе Солянка Наримановского района, один — в Приволжском районе. Одна из них — беременная женщина. Её госпитализировали, у остальных двух человек болезнь протекает в лёгкой форме, их лечат на дому.

Всего в регионе выявлено шесть официально подтверждённых случая коронавируса и 25 условно положительных результатов по результатам исследований в местной лаборатории.

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