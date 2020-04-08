Москва, , 16:07 — REGNUM Предприятия в России не нужно грузить дополнительными справками и разъяснениями для возможности работать в условиях распространения коронавируса. Об этом 8 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам.

«Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками разъяснениями и согласованиями», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, после появления случаев заражения коронавирусом в регионах России стали закрываться торговые объекты и предприятия. Работодатели стали массово переводить работников в дистанционный режим.