Москва, , 15:58 — REGNUM Экономика России должна работать в условиях распространения коронавируса, заявил 8 апреля президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданами.

«Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами», — сказал президент. Он отметил, что также нельзя массового ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку.

«Мы с вами должны понимать, к какому урону, к каким разрушительным последствиям это может привести», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля в России выявлено 8672 случаев заражения коронавирусом, 580 — выздоровели, 63 — скончались.