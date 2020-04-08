Москва, , 15:58 — REGNUM Врачам и медсёстрам, которые работают с пациентами с коронавирусом, предусмотрены дополнительные выплаты. Об этом сегодня, 8 апреля, на совещании с руководителями регионов заявил президент Владимир Путин.

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«Выплаты врачам составят 80 тысяч рублей, среднему звену — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч. Они устанавливаются на три месяца, начиная с апреля», — уточнил глава государства.

Так, врачи скорой помощи получат 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, водители — 25 тыс. рублей. Для врачей установят дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих, добавил Путин.

Всего российским регионам на эти цели выделено 10 млрд рублей.