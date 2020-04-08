Москва, , 15:57 — REGNUM Ряду вузов необходимо подумать над целесообразностью проведения вступительных экзаменов. Об этом заявил ректор РУДН академик Владимир Филиппов в интервью агентству РИА Новости.

По его словам, если рассматривать театральные, другие вузы искусства и культуры, а также спортивные вузы, «для которых такое дополнительное вступительное испытание является фактически главным», то для них подобные экзамены можно сохранить.

В то же время, полагает Филиппов, в экономических, юридических, технических вузах, а также в университетах классического типа складывается иная ситуация. Он отметил, что право дополнительного экзамена даётся только ведущим вузам, в которых конкурсные места составляют конкурс не менее одного места на 10 человек, в результате чего «90% абитуриентов, приезжающих сдавать этот дополнительный экзамен, не поступают». Поэтому в этом случае, приезд абитуриентов для попытки сдачи только одного экзамена в условиях пандемии коронавируса может быть и нецелесообразен».