Сеул, , 15:58 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа все больше граждан Южной Кореи, находящихся за рубежом, возвращаются на родину. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 7 апреля из Венгрии, Новой Зеландии и Кении вернулись 389 сограждан. Наибольшее число южнокорейцев прибыло из Новой Зеландии (262 человека).

Известно, что данный рейс был организован представителями Ассоциации южнокорейцев в Новой Зеландии.

10 апреля южнокорейская авиакомпания Korean Air организует второй рейс для эвакуации сограждан. Предполагается, что будет подготовлен и третий чартерный рейс.

В настоящее время в Новой Зеландии находится около 1500 южнокорейцев, желающих вернуться на родину.

Также 7 апреля из Кении в Южную Корею вернулись 59 сограждан. Известно, что 6 апреля граждане Южной Коре, совместно с гражданами восьми стран, вылетели чартерным рейсом из международного аэропорта Джомо Кенйятта в Катар, где, по прибытию, пересели на рейс до Сеула.

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Утром 8 апреля чартерным рейсом южнокорейской компании Korean Air из России ва родину вернулись 260 человек.

Отмечается, что 9 апреля в Южную Корею должен прибыть самолёт из Сиднея с 300 согражданами на борту.

Рейсы до Испании, откуда планируется эвакуировать около 350 человек, будут организованы через Франкфурт 10 и 12 апреля.

В настоящее время граждане Южной Кореи также пытаются вернуться из Уганды, Анголы, Намибии, Туниса, Конго, Лаоса, Киргизии, Казахстана и других стран.

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