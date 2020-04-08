Париж, , 15:55 — REGNUM Чтобы ограничить распространение коронавируса путем выявления цепочек передачи, правительство Франции намерено разработать приложение в рамках проекта под названием StopCovid, передает BFM TV.

«Идея заключается в том, чтобы предупредить людей, которые были в контакте с пациентом, у которого был положительный результат на коронавирус», — объясняет государственный секретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О.

«Приложение устанавливается на смартфон добровольно. Когда два человека встречаются на близком расстоянии, мобильный телефон одного записывает другого в историю. Если один из владельцев программы заразится коронавирусом, те кто был в контакте с этим человеком, уведомляется приложением автоматически», — отметил Седрик О.

Госсекретарь пообещал, что «приложение не будет определять геолокацию людей», а только проследит «историю социальных отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 67% жителей Франции сохраняют «хорошее настроение», несмотря на самоизоляцию.

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