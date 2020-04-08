Липецк, , 15:49 — REGNUM В Липецкой области снимается временное ограничение на работу химчисток, специализированных магазинов оптики, нотариальных и адвокатских контор. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения внёс глава региона в постановление о режиме повышенной готовности.

Разрешается также работа специализированных объектов розничной торговли по продаже газет и журналов, стоматологических клиник и парикмахерских.

Парикмахерам разрешили работать только в защитных масках перчатках, по предварительной записи и при условии, что обслуживать будут не более трёх человек одновременно, а расстояние между креслами составит не менее двух метров. Помещения должны дезинфицировать каждые два часа.

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