Москва, , 15:48 — REGNUM В условиях самоизоляции все большее число россиян, отвечая себе на вопрос «как я могу помочь родине», начинают шить маски и передавать их волонтерам акции #МыВместе, организованной ОНФ, «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров. Так, в Нижегородской области в традициях русской женственности участницы конкурса «Миссис Нижний Новгород» отменив вечеринки в коктейльных платьях и репетиции дефиле, сели за швейные машинки.

«У нас у одной участницы семеро детей, четверо из них сейчас на онлайн обучении, — сообщила директор конкурса Ирина Цыбина, — И она одной из первых вызвалась еще и маски шить. А идею подала «Мисс ООН 2019» Даша Цыбина — единственная представительница от России на прошлогоднем конкурсе социальных волонтеров. За три дня мы 600 масок сшили».

В Саратове 150 многоразовых масок для участников #МыВместе сшили члены семьи Кичаевых, в которой шестеро приемных детей. Они уже заняли 3-е место в номинации «Добровольческая семья года» в областном конкурсе «Хрустальное сердце Саратова» и продолжают трудиться на благо общества. Чтобы добавить разнообразия в монотонный труд и развеселить волонтеров, девочки украшают маски аппликациями, например, единорогов.

В Вологде добровольцы «масочной коалиции» шьют для волонтеров, но поделятся и с ГИБДД.

«Предприниматель перевел деньги, мы купили материал, — рассказал член регионального штаба ОНФ Алексей Логанцов, — Часть масок еще и в ГИБДД передадим, сотрудникам, ежедневно патрулирующим улицы. Так все вместе стараемся бороться с распространением вируса. Помогаем друг другу».

Для соседей шьет маски по вечерам участник #МыВместе Магомед Муртазалиев из Дагестана. Жители его села ежедневно выходят на улицу работать на подсобных хозяйствах, Магомед решил помочь им со средством защиты от коронавируса.

Ну, а представители оренбургского отделения «Российского красного креста» бесплатно передали штабу #МыВместе в Оренбургской области 2000 медицинских масок. Они рассказали, что преклоняются перед добровольцами, которые выезжают к пожилым и маломобильным оренбуржцам. Эти неравнодушные ребята чаще остальных нуждаются в индивидуальных средствах защиты. На выезд каждый волонтер берет себе маску и перчатки, а второй набор в индивидуальном пакете передает заявителю и просит им воспользоваться перед непосредственным контактом, что называется из рук в руки.