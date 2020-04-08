Москва, 8 апреля 2020, 15:48 — REGNUM В условиях самоизоляции все большее число россиян, отвечая себе на вопрос «как я могу помочь родине», начинают шить маски и передавать их волонтерам акции #МыВместе, организованной ОНФ, «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров. Так, в Нижегородской области в традициях русской женственности участницы конкурса «Миссис Нижний Новгород» отменив вечеринки в коктейльных платьях и репетиции дефиле, сели за швейные машинки.
В Саратове 150 многоразовых масок для участников #МыВместе сшили члены семьи Кичаевых, в которой шестеро приемных детей. Они уже заняли 3-е место в номинации «Добровольческая семья года» в областном конкурсе «Хрустальное сердце Саратова» и продолжают трудиться на благо общества. Чтобы добавить разнообразия в монотонный труд и развеселить волонтеров, девочки украшают маски аппликациями, например, единорогов.
В Вологде добровольцы «масочной коалиции» шьют для волонтеров, но поделятся и с ГИБДД.
Для соседей шьет маски по вечерам участник #МыВместе Магомед Муртазалиев из Дагестана. Жители его села ежедневно выходят на улицу работать на подсобных хозяйствах, Магомед решил помочь им со средством защиты от коронавируса.
Ну, а представители оренбургского отделения «Российского красного креста» бесплатно передали штабу #МыВместе в Оренбургской области 2000 медицинских масок. Они рассказали, что преклоняются перед добровольцами, которые выезжают к пожилым и маломобильным оренбуржцам. Эти неравнодушные ребята чаще остальных нуждаются в индивидуальных средствах защиты. На выезд каждый волонтер берет себе маску и перчатки, а второй набор в индивидуальном пакете передает заявителю и просит им воспользоваться перед непосредственным контактом, что называется из рук в руки.