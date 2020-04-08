Сосновый Бор, Ленинградская область, , 15:51 — REGNUM Выявленный в Сосновом Бору (Ленинградская область) случай заражения коронавирусной инфекцией, а также помещение в обсерватор почти 200 местных жителей — пока не повод вводить в городе режим ЧС, однако в Сосновом Бору будут введены дополнительные меры контроля населения и сокращены транспортные потоки. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба администрации города атомщиков Ленинградской АЭС.

Ранее стало известно об обнаружении у вернувшегося из зарубежной поездки 54-летнего сотрудника ЛАЭС коронавирусной инфекции. Со 2 апреля мужчина находился в самоизоляции дома, его состояние врачами оценивается как удовлетворительное. Накануне было принято решение перевести его в инфекционное отделение под наблюдение медиков. Кроме того, в местный обсерватор помещены еще около 200 человек — коллеги по работе, родные и близкие заразившегося COVID-19.

Заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин ранее заявлял, что решение по введению ЧС в Сосновом Бору пока не принято. Однако местные власти все же решили немного ужесточить установленные в связи с пандемией меры. Город не закроют, но значительно сократят транспортные потоки и усилят меры контроля.

«Основным барьером остается самоизоляция, которую не все сосновоборцы соблюдают. Только за последние дни представители ОМВД составили семь протоколов о нарушении режима самоизоляции, один — направлен в суд», — отметили в пресс-службе атомграда.

Из-за нарушений самоизоляции Михаил Ильин дал поручение ОМВД усилить патрулирование и контроль общественных и внутриквартальных территорий. Кроме того, был рассмотрен вопрос по снижению автомобильного трафика.

«В Сосновый Бор ведут четыре основных дороги. Мы не собираемся перекрывать эти дороги, мы собираемся ограничить передвижение по ним кратно — если такое решение будет принято. Полностью дороги закрываться не будут. Машины будут останавливаться, обрабатываться. У граждан будут проверяться документы — для понимания основной цели передвижения и нахождения в городе Сосновый Бор. Если такой необходимости нет, то эти граждане сюда не попадут, они уедут», — заявил Ильин.

Ограничительные меры коснуться также и железнодорожное сообщение, полностью перекрывать его не будут, но будет снижен.

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