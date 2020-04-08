Тбилиси, , 16:12 — REGNUM Система здравоохранения Грузии мобилизована и сможет принять тысячи пациентов, зараженных коронавирусом. Такое заявление сделала на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"На данном этапе у нас мобилизовано 3 500 коек, а это означает, что система здравоохранения страны в течение одного месяца сможет без помех принимать сотни инфицированных в день», — рассказала Тикарадзе журналистам.

Она также сообщила, что кроме оборудования койко-мест принимаются дополнительные меры. Семейных врачей подготавливают наблюдению за заболевшими COVID-19, которые не требуют госпитализации. Их планируется размещать в карантинных зонах.

Как сказала Тикарадзе, через месяц система здравоохранения в Грузии будет готова в общей сложности принять 10 тыс. пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 апреля в Грузии зафиксировано 208 случаев заражения коронавирусом. Трое заболевших умерло, 48 выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии временно закрыли медицинский центр из-за коронавируса