Оренбург, , 15:44 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 8 апреля, федеральная лаборатория подтвердила восемь новых случаев коронавируса. Помимо этого региональные лаборатории выявили 13 новых случаев заболевания. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Новых три случая, в том числе один случай заражения ребенка, выявлено в Новотроицке. Женщина прибыла из другого региона, еще два факта заражения произошло в семейном очаге.

В Адамовском районе коронавирус выявлен у жителя райцентра и жителя другого села. Оба мужчины прибыли из Москвы.

В Орске положительным результат на коронавирус оказался при тестировании женщины, заражение произошло в семейном очаге.

В Бугуруслане коронавирусом заболели двое детей, их мать приехала из другого региона.

В Оренбурге выявлен зараженный молодой человек, приехавший из Москвы. Кроме того, в подъезде многоквартирного дома, откуда ранее госпитализированы пожилые женщины с коронавирусом, выявлено еще четыре факта заражения. В результате в подъезде зафиксировано шесть случаев коронавируса. Принято решение о наложении карантина на неблагополучный дом.

На 8 апреля в регионе вообще сложности выявлен 41 случай коронавирусной инфекции, из них 22 подтверждено федеральной лабораторией. Четверо пациентов выздоровели, в одном случае пациент скончался.

Новых десять пациентов эвакуируют в Оренбург. Сегодня в стационаре на лечении находятся 27 человек, из них шесть человек получают кислородную поддержку через маску. Состояние здоровья двух пациентов оценивается как тяжелое, четырех — средней тяжести, остальных — удовлетворительное.