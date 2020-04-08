Сибай, Башкирия, , 15:49 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердился в башкирском Сибае. Об этом 8 апреля сообщил глава администрации Сибая Рустем Афзалов на своей странице в социальной сети.

По его словам, в настоящее время житель Сибая изолирован. Его состояние оценивается врачами как удовлетворительное. Члены его семьи также находятся на самоизоляции.

Глава администрации Сибая добавил, что в городе проводятся дезинфекционные мероприятия. Этот случай никак не связан со случаями в Кизиле Челябинской области.

Рустем Афзалов также отметил, что это ситуация ожидаема.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что на утро 8 апреля в Башкирии зарегистрировано 16 случаев COVID-19. Шесть пациентов выписаны из стационаров по выздоровлению.

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